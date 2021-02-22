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Death Notices

Death Notices

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Sherman G. Ditgen, 96, of Corvallis, Oregon died at his home in Corvallis on Sunday, February 21, 2021. McHenry Funeral Home is handling arrangements.

Kay Lecomte, 70, of Corvallis, Oregon died at her Corvallis home on Saturday, February 20, 2021. McHenry Funeral Home is handling arrangements.

Wilma Savluk, 100, of Corvallis, Oregon died at Stoneybrook Assisted Living in Corvallis on Sunday, February 21, 2021. McHenry Funeral Home is handling arrangements.

Peggy Anna Taylor, 83, of Corvallis, Oregon died at her home in Corvallis on Saturday, February 20, 2021. McHenry Funeral Home is handling arrangements.

Mabel Lorraine Tycer, 93, of Albany died on February 20, 2021. Fisher Funeral Home is handling arrangements.

Michelle Alicia Wells, 45, of Sweet Home died Thursday. Sweet Home Funeral Chapel is handling arrangements.

David Lee Zinda, 69, of Albany died Saturday. Sweet Home Funeral Chapel is handling arrangements.

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