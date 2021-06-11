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Santiam Christian High School Class of 2021
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Santiam Christian High School Class of 2021

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061121-adh-nws-grad-photo-Santian Christian

Santiam Christian valedictorian Ian Wang and salutatorian Seliah Greene.

 Mark Ylen Mid-Valley Media

Lindsey Suzanne Grace Allen, Sailor Paige Allman, Seth Thomas Austin, Dana Hamza Awad, Sarah Rose Ayers, Joshua Dean Baugher, Logan Grant Beem, Konner J Boshart, Emily Suzanne Bourne, Paige Noelle Carden.

Hudson Abram Carter, Crystel Loella Cheyne, Kyeong Min Choi, Garrett Thomas Cowan, Levi Hunter Cummins, Lorin Olivia Devlin, Maksymilian Piotr Dobrowolski, Anna Joy Eby, Marcus Alexander Fullbright.

Shiloh Andrew Gallaher, Allaire Elizabeth Gilder, Seliah Grace Greene, Christina Elizabeth Heer, Madison Joy Hinckley, Levi Miller Janssen, Junchen Jiang, Hailee June Johnson.

Rylan McKay Kutsch, Ann Helen Livingston, Joseph Muhannad MaQatish, Ashley Rose Miller, Audrey Cate Miller, Tori Anne Molthan, Krisarah Anne Nygren.

Keilana Marie Oxenrider, Caleb Mizael Perez, Gunner Davis Ripplinger, Aaron Michael Schaefer, Hannah Katherine Schaefer, Elizabeth Grace Schlosser, Emily Faith Shanafelt, Emma June Sisler.

Stone Colin Spangle, Sophia Selby Sparks, Benjamin Louis Steffen, Wyatt Allen Vanderhoof, Caleb Andrew Van Volkinburg, Levi Timothy Villers, Ian Wang, Carolyn Jordan Wilfong.

Top students

Valedictorian

Ian Wang

Salutatorian

Seliah Grace Greene

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